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Malatya'da 13 kilo eroin ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 13:17 | Son Güncelleme

MALATYA'da polis tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 13 kilo eroin ele geçirildi.

Malatya'da 13 kilo eroin ele geçti

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polis tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 13 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin girişlerinde kontrol noktaları oluşturarak denetim yaptı. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobili durdurup arayan ekipler, 21 paket halinde 13 kilo eroin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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