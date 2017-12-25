HABER

Malatya'da 2 bin yıllık küp bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 25.12.2017 19:15 | Son Güncelleme 9 saat önce

Taha AYHAN/DOĞANŞEHİR (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde yapılan kazıda, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık küp bulundu.

Doğanşehir'de bir çiftçi, bahçesini suladığı sırada suyun boş bir delikten aktığını fark etti. Suyun nereye gittiğini merak eden çiftçi, toprağı kazmaya başladı. Kazdığı yerde büyük bir taşın olduğunu gören çiftçi, taşı kaldırınca büyük bir küp ortaya çıktı. Küpün tarihi olduğunu düşünen çiftçinin İl Müze Müdürlüğü'ne başvurusu üzerine, uzmanlar bölgeye gitti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri önce küpün bulunduğu alanın etrafını temizledi. Ekipler ardından küpü yerinden çıkarmadan kazı çalışmalarını aşama aşama belgeledi. Kültür varlığı tespiti yapılmayan küp, etrafı genişletilip, destek noktalarından halatlarla bağlanarak çıkarıldı. Küpün tescilinin yapılarak koruma altına alınacağını bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, pişmiş topraktan üretilen, çark yapımı küpte tahıl ve gıda maddelerinin muhafaza edildiğini düşündüklerini söyledi. İskenderoğlu, şöyle konuştu:

"Bulunan pithos formu; sivri dipli, geniş gövdeli, kısa boyunlu, kalın cidarlı, dışa taşkın kalın dudaklı, gövde üzerinde 4 adet kabartma kuşak ve kuşak üzerinde çizgisel motifler bulunuyor. Pithosun yüksekliği 135 santim, çapı 92 santim, ağız çapı ise 54 santim. Pithosun Roma Dönemi'ne ait olduğunu ve 2 bin yıllık olduğunu değerlendiriyoruz. Pithos, Malatya Müzesi Müdürlüğü olarak bu zamana kadar yapılan kazılarda elde edilen eserler içerisinde kendi kategorisinde bu büyüklükte, bu sağlamlıkta ele geçirilen tek eserdir."

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı

İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

İlginizi Çekebilir

35 yıllık eşini uykusunda satırla öldürdü! İşte kan donduran cinayet için karar

35 yıllık eşini uykusunda satırla öldürdü! İşte kan donduran cinayet için karar

Kaynananın yatak odasında yaptığı 'pes!' dedirtti

Kaynananın yatak odasında yaptığı 'pes!' dedirtti

Erzincan Orduevi önünde kediye işkence için TSK'dan açıklama

Erzincan Orduevi önünde kediye işkence için TSK'dan açıklama

Avukatın etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Bakın o kişi kim çıktı...

Avukatın etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Bakın o kişi kim çıktı...

İstanbul'da günlük kiralık dairede akılalmaz olay

İstanbul'da günlük kiralık dairede akılalmaz olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abiden katile çağrı: En azından cesedinden bir parçasını bize ver!

Abiden katile çağrı: En azından cesedinden bir parçasını bize ver!

Gece eşini öldürdü sabah olay yerine gelip röportaj verdi!

Gece eşini öldürdü sabah olay yerine gelip röportaj verdi!

Şehri karıştıran tecavüz iddiasına 5 tutuklama

Şehri karıştıran tecavüz iddiasına 5 tutuklama

'5 yaşındaki kızını canice öldürdü'

'5 yaşındaki kızını canice öldürdü'

Son dakika! Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika! Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Metrelerce yüksekten yere çakıldı! Düşüşünden çok tavrı konuşuldu!

Metrelerce yüksekten yere çakıldı! Düşüşünden çok tavrı konuşuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.