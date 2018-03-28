Malatya’da 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Malatya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya-Elazığ Karayolu İnönü Üniversitesi girişinde yer alan kavşakta 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, itfaiye ekipleri de yakıtların yola dökülmesi ile olası bir tehdide karşı önlem aldı.

Kazada araçlarda bulunan, Naci A., Arda A., Veysel Murat Karaca ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kaza yerinde yapıla gerekli incelemelerin ardından araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.