HABER

Malatya’da 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 23:01 | Son Güncelleme

Malatya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Malatya-Elazığ Karayolu İnönü Üniversitesi girişinde yer alan kavşakta 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Malatya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya-Elazığ Karayolu İnönü Üniversitesi girişinde yer alan kavşakta 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, itfaiye ekipleri de yakıtların yola dökülmesi ile olası bir tehdide karşı önlem aldı.
Kazada araçlarda bulunan, Naci A., Arda A., Veysel Murat Karaca ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kaza yerinde yapıla gerekli incelemelerin ardından araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum''Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum'
Kritik S-400 gelişmesiKritik S-400 gelişmesi
Er'in komutanı için şoke eden planı!Er'in komutanı için şoke eden planı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

SSCB'den sonra Rusya'dan bir ilk! Amerika'ya uçtular...

SSCB'den sonra Rusya'dan bir ilk! Amerika'ya uçtular...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlçeyi karıştıran olay! 150 öğrenci...

İlçeyi karıştıran olay! 150 öğrenci...

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Vahşet! Annesinin battaniye ile boğmaya çalıştığı bebekten kötü haber

Vahşet! Annesinin battaniye ile boğmaya çalıştığı bebekten kötü haber

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Çamur yağacak!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Çamur yağacak!

Dünyada muadili olmayan ‘Yeditepe Bienali’ Tarihi Yarımada'da

Dünyada muadili olmayan ‘Yeditepe Bienali’ Tarihi Yarımada'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.