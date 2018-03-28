Malatya’da 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Malatya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya-Elazığ Karayolu İnönü Üniversitesi girişinde yer alan kavşakta 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, itfaiye ekipleri de yakıtların yola dökülmesi ile olası bir tehdide karşı önlem aldı.
Kazada araçlarda bulunan, Naci A., Arda A., Veysel Murat Karaca ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kaza yerinde yapıla gerekli incelemelerin ardından araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
İsrail'den flaş açıklama! 'Saldırılara yeniden başladık'
SSCB'den sonra Rusya'dan bir ilk! Amerika'ya uçtular...
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı
Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti
Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...
Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!
1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
Huawei P20 Pro; 3 kameralı ilk telefon
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Okuyucu Yorumları 0 yorum