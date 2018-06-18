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Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 09:22 | Son Güncelleme

MALATYA'da merkez üssü Hekimhan ilçesi olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HEKİMHAN (Malatya), (DHA) - MALATYA'da merkez üssü Hekimhan ilçesi olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.12'de meydana gelen merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi olan depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen deprem, diğer ilçelerde de hissedildi. Deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadığı kaydedildi.

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