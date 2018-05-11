Malatya'da 4 asker, FETÖ'den tutuklandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün askeri yapılanmasının iddiasıyla gözaltına alınan 26 kişiden 3 yüzbaşı ve 1 üsteğmen tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında, geçen 3 Mayıs'ta Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından Malatya, Ankara, İzmir, İstanbul ve Konya'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, örgütün askeri yapılanması içerisinde yer alan eski askerlerin de aralarında olduğu 26 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yüzbaşı rütbelerindeki H.B.G., O.U. ve A.K. ile meslekten ihraç edilen üsteğmen N.K tutuklanırken, 22 kişi ise yurtdışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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