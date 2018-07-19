Malatya'da 4 İranlı uyuşturucuyla yakalandı (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI
İran plakalı otomobilde uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu 4 kişi sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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