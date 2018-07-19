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Malatya'da 4 İranlı uyuşturucuyla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 12:34 | Son Güncelleme

 MALATYA'da polisin yol uygulamasında İran plakalı otomobilde yapılan aramada 900 gram metamfetamin ile 114 gram reçine esrar ele geçirildi, İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da 4 İranlı uyuşturucuyla yakalandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polisin yol uygulamasında İran plakalı otomobilde yapılan aramada 900 gram metamfetamin ile 114 gram reçine esrar ele geçirildi, İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüten Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde yaptığı uygulama sırasında şüphe üzerine İran plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, torpido ve bagajına gizlenmiş 6 pakette 900 gram metamfetamin ile 114 gram reçine esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, otomobilde bulunan İran uyruklu 2'si kadın, 4 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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Malatya'da 4 İranlı uyuşturucuyla yakalandıMalatya'da 4 İranlı uyuşturucuyla yakalandıMalatya'da 4 İranlı uyuşturucuyla yakalandı

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