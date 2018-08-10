Malatya'da 4 kişinin öldürüldüğü silahlı kavga kamerada

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da geçen yıl bir kafede 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 20 Mart 2017'de akşam saatlerinde Kanalboyu'nun Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi'nde bir kafede meydana geldi. Kafe işletmecilerinin de bulunduğu iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda, kafeye dışarıdan gelen gruptan Burak Akpınar (21), Hakan Kaba (32), Erdinç Barutçu (23) ile kafe işletmecilerinden Serdar Ökten (41) yaşamını yitirdi. Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, olayda ölen Serdar Ökten'in kardeşi Aykut Ökten (29) ile kafe çalışanı Yasin Ertaş (31) ve olaya karışan Kerem Dereili (27) müşteki- şüpheli olarak, Ahmet D. (20) ile ölen Hakan Kaba'nın kardeşi Enes Kaba (25), Eren D. (27), Suat Ağzıküçük (29) ve Umut Y. (23) şüpheli olarak yargılandı. Karar duruşmasına tutuklu sanıklar Aykut Ökten, Yasin Ertaş, Kerem Dereili, Enes Kaba ve Suat Ağzıküçük, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları Mehmet İnce, Münir Reşat Kara, Niyazi Tokmak, Mehmet Nuri Koşar, Gökhan Bozkurt, Serdar Öktem ve Yusuf Ağa Gürbüz katıldı. Sanıklar ile avukatlarının son savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanık Aykut Ökten'e Hakan Kaba ve Erdinç Barutçu'yu haksız tahrik altında öldürmekten dolayı 10'ar yıldan 20 yıl hapis cezası, sanık Yasin Ertaş'a Burak Akpınar'ı haksız tahrik altında öldürmekten 10 yıl hapis cezası, sanık Enes Kaba'ya ise Serdar Ökten'i öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti sanık Enes Kaba'ya ayrıca yağmaya teşebbüsten 8 yıl 9 ay, nitelikli adam yaralama suçundan 8 yıl 9 ay, yaralama suçlarından yine 4 yıl 9 ay hapis cezaları da verdi. Mahkeme heyetince, sanıklar Suat Ağzıküçük ve Kerem Dereili'ne yağmaya teşebbüs suçundan 8'er yıl 9'ar ay hapis cezaları da verildi. Diğer sanıklar ise beraat etti. Mahkeme heyeti, hüküm ile birlikte tutuklu 5 sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

ÖLÜ TAKLİDİ YAPARAK KURTULMUŞLAR

Bu arada, dava dosyasına giren iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, çatışma ve bu sırada müşterilerin yaşadığı büyük panik yansıdı. Çatışma sırasında birçok müşteri iş yerinden kaçarken, çok sayıda müşterinin de yerlere yattığı ve masa altlarına girdiği görülüyor. Bazı müşterilerin ise çatışma esnasında yere yatarak ölü taklidi yaptığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.