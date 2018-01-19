Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem (2)

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI
Malatya'nın Pütürge İlçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlar, panik yaşadı. Deprem sırasında dışarıya çıkan vatandaşlar, uzun evlerine giremedi. Doğanyol ve Kale ilçelerinde de hissedilen depremde olası yıkım nedeniyle bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmada hasar oluşmadığı belirtildi.
Taha AYHAN/PÜTÜRGE (Malatya), (DHA)
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