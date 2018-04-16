Malatya’da araç yangını

Malatya-Sivas karayolunda bir pikapta çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Malatya-Sivas Karayolu Tohma Köprüsü mevkiinde seyir halindeki bir pikapta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sürücünün aracı yol kenarına park edip itfaiyeyi araması ile kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti.
Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, olayda maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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