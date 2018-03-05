HABER

Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 22:50 | Son Güncelleme

MALATYA'da kahvede iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Ufuk Şahin yaralandı.

Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da kahvede iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Ufuk Şahin yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Abdullah Cevdet sokakta bulunan bir kahvede meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri yanında bulundurduğu bıçakla Ufuk Şahin'i ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Şahin, tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kavgada kullanılan bıçağı ele geçirdi. Polis, bıçağı kullandığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralıMalatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralıMalatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralıMalatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Gezi Parkı’nda erkek öğrenciye taciz! Gezi Parkı’nda erkek öğrenciye taciz!
İlber Ortaylı: Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriliyorİlber Ortaylı: Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriliyor
Mert Fırat 'aşk yok' dedi, Gökçe takibi bıraktıMert Fırat 'aşk yok' dedi, Gökçe takibi bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? İşte adaya veda eden isim

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? İşte adaya veda eden isim

Erdoğan onayladı, 'Yardımcı Doçentlik' gitti, 'Doktor Öğretim Üyesi' kadrosu geldi

Erdoğan onayladı, 'Yardımcı Doçentlik' gitti, 'Doktor Öğretim Üyesi' kadrosu geldi

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarsus’ta arazilerde su sayaçlarını kırıp çalan 4 kişi tutuklandı

Tarsus’ta arazilerde su sayaçlarını kırıp çalan 4 kişi tutuklandı

Ek fotoğraflar // Kadıköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza dolmuş çarptı

Ek fotoğraflar // Kadıköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza dolmuş çarptı

Alev alan araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Alev alan araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Emrah Serbes, 8 Mart’ta hakim karşısına çıkarılacak

Emrah Serbes, 8 Mart’ta hakim karşısına çıkarılacak

'Askere gidiyoruz' diyerek dolandırıyorlar

'Askere gidiyoruz' diyerek dolandırıyorlar

Asma saksısında eroin

Asma saksısında eroin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.