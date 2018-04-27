Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, sabaha karşı Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ferdi Tunçer ile Rıdvan Tunçer, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla yaralandı. Yaralanan birbiriyle akraba olan 2 kişi, çağırılan ambulansla tedavi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kavganın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

