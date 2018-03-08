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Malatya'da cinayet şüphelisi 4 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 21:23 | Son Güncelleme

MALATYA'da geçen 17 Ocak'ta iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Mehmet Mert Kadıoğlu'nun (35) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da geçen 17 Ocak'ta iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Mehmet Mert Kadıoğlu'nun (35) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Yaka Mahallesi'nde geçen 17 Ocak akşamı meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Mehmet Mert Kadıoğlu yaşamını yitirdi, Ergül Gül ise yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, MOBESE ve çeşitli güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Ekipler, 3 ay boyunca yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler R.K., A.T., M.K. ve M.P.'yi evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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