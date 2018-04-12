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Malatya'da darbe girişimi davasının 10'uncu duruşmasına devam

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 10:12 | Son Güncelleme

MALATYA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasının 4'üncü oturumu görülmeye başlandı.

Malatya'da darbe girişimi davasının 10'uncu duruşmasına devam

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasının 4'üncü oturumu görülmeye başlandı.
FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin önlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 6'sı general 24'ü tutuklu 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasına devam edildi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya elleri kelepçeli olarak cezaevi araçlarıyla getirilen sanıklar savunmalarını vermeye devam edecek.

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Malatya'da darbe girişimi davasının 10'uncu duruşmasına devamMalatya'da darbe girişimi davasının 10'uncu duruşmasına devamMalatya'da darbe girişimi davasının 10'uncu duruşmasına devamMalatya'da darbe girişimi davasının 10'uncu duruşmasına devam

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