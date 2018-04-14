Malatya'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti, deşifre ve engellenmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Ş.A. gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.