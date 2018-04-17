Malatya'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Nisan'da terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti, deşifre ve engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda Ş.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ş.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.