Malatya'da doğal gaz sızıntısı korkuttu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da yol çalışması sırasında iş makinasının kazı esnasında doğal gaz borusuna çarpması sonucu gaz sızıntı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle çevredekiler korku dolu anlar yaşadı.

Olay, öğle saatlerinde Fırat Mahallesi İnderesi mevkiinde meydana geldi. Bir iş makinası, konutlar arasında yapılan yol çalışması sırasında gömülü olan doğal gaz borusunu kırdı. Bağlantı borularının kopmasıyla gaz sızıntısı başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, doğal gaz ve polis ekipleri geldi. Doğal gaz teknik ekipleri kısa sürede müdahale ettiği sızıntıyı önlemek için ana vanayı kapattı. Çevrede korkuya neden olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis tarafından kapanan yaya yolu tekrar açıldı.

