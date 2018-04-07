Malatya’da ev yangını

Malatya’da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Paşaköşkü Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde bir apartmanın 3. katında yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, evde yaşlı bir kişinin olabileceği bilgisi üzerine, merdiven yardımı ile dairenin balkonundan eve girildi. Evde kimsenin bulunmadığını tespit eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık bir çalışma sonrası yangını söndürerek kontrol altına aldı.
Yangında dumandan etkilenen bir kişi, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince müdahale edilirken, yangın nedeniyle cadde üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Mahalle sakinleri ve çevre esnafının büyük panik yaşadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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