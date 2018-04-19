Malatya’da ev yangını korkuttu

Malatya’da bir evde çıkan yangın korkuya neden olurken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi Minik Sokaktaki bir apartman dairesinin yatak odası kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi ile kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hemen yangına müdahale etti. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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