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Malatya’da fabrika yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 17:29 | Son Güncelleme

Malatya’da bir fabrikada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Kiltepe mahallesi Çayır Sokakta bulunan bir pamuk fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Malatya’da fabrika yangını

Malatya’da bir fabrikada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Kiltepe mahallesi Çayır Sokakta bulunan bir pamuk fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çalışanların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangında fabrika alanı ve çatı kısmında pamuklar yanarak maddi hasar oluşurken itfaiyenin müdahalesi ile yangın yandaki fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı.
Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Malatya’da fabrika yangını

Malatya’da fabrika yangını

Malatya’da fabrika yangını

Malatya’da fabrika yangını

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