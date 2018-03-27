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Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 15:01 | Son Güncelleme

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde tarlaya uçan otomobil takla attı.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde tarlaya uçan otomobil takla attı. Feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi kağıt fabrikası mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Sinan Ö. yönetimindeki 06 FY 3404 otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Feci kazada otomobil sürücüsü Sinan Ö. ile birlikte araç içerisinde bulunan Kenan Çalış, Ayşe Abur, Sinem Çalış ve Güler Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi acil servislerine kaldırıldı.
Kazada durumu ağır olan 47 yaşındaki Güler Yılmaz, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken diğer yaralıların ise hayati risklerinin bulunduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Yılmaz’ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kazada araçta bulunan 3 kadının kardeş olduğu ve Siirt’te tedavi gören babalarını ziyaret etmek için İstanbul’dan yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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