Malatya'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları saptanan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen çok sayıda adreste arama yaptı. Aranan adreslerde çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, KHK ile kapatılan vakıf yöneticilerinin de aralarında bulunduğu, 2'si İstanbul'da olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülerek sorguya alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik seçim ve Afrin açıklaması
Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi
Afrin'de yeni gelişme! Zeytin Dalı Harekatında teröristlere darbe vuruluyor
Karnındaki bebeği 50 yıl doğurmadı!
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!
Otobüste engelli kıza dehşeti yaşattılar!
Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında flaş açıklama
Ekipler şoke oldu! Çöpe atılan yumurtalardan civciv çıktı
Hollanda'dan skandal karar! 'Soykırım tasarısı’ kabul edildi
Rusya'nın kadın polisleri güzellikleri sanal alemi salladı
Cep telefonuyla 3 dakikadan fazla konuşmayın önerisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum