HABER

Malatya’da FETÖ operasyonu: 14 şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 14:28 | Son Güncelleme

Malatya’da FETÖ/PDY’ye yapılan operasyon kapsamında 2’si İstanbul’da olmak üzere 14 kişi yakalandı.Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY’ye eş zamanlı operasyon yapıldı.

Malatya’da FETÖ/PDY’ye yapılan operasyon kapsamında 2’si İstanbul’da olmak üzere 14 kişi yakalandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY’ye eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında FETÖ/PDY bünyesinde Malatya’da faaliyet gösterdiği tespit edilen ve KHK ile kapatılan Battalgazi Eğitim Vakfı, Saadet Eğitim Vakfı ve Malatya Eğitim Kültür Sanat ve Sağlık Vakfı yöneticileri ve Büyükşehir Belediyesinden ihraç eski başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 2’si İstanbul’da olmak üzere 14 şüpheli şahıs yakalandı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

Nagehan Alçı'dan olay Sözcü gazetesi iddiası

Nagehan Alçı'dan olay Sözcü gazetesi iddiası

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı

Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı

Çocuk Şube Müdürlüğünden Suça Karşı Bilinçlendirme Toplantısı

Çocuk Şube Müdürlüğünden Suça Karşı Bilinçlendirme Toplantısı

Otomobilden hırsızlık kamerada

Otomobilden hırsızlık kamerada

Evi yanan alzheimer hastası adamı yoldan geçen iki genç diri diri yanmaktan kurtardı

Evi yanan alzheimer hastası adamı yoldan geçen iki genç diri diri yanmaktan kurtardı

Fındık çuvallarının içinde kaçak sigara ele geçirildi

Fındık çuvallarının içinde kaçak sigara ele geçirildi

Ayvalık’ta 53 Suriyeli göçmen Midilli’ye kaçamadan yakalandı

Ayvalık’ta 53 Suriyeli göçmen Midilli’ye kaçamadan yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.