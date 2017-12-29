Malatya'da FETÖ operasyonu: 28 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 kişiden 28'i, mahkemece tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 14 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 28'i tutuklanırken, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.