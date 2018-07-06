Malatya'da FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 6 kişi daha gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen 27 Haziran'da polisler tarafından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında polis, düzenlediği ikinci operasyonda 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgulaları sürüyor.
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