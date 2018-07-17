HABER

Malatya'da FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 17:26 | Son Güncelleme

MALATYA'da, FETÖ/PDY'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 8'i tutuklandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, FETÖ/PDY'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 8'i tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen 10 Temmuz'da polis tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 18 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

PARTNERSöylediklerinize gülüp geçiyorumSöylediklerinize gülüp geçiyorum
Elazığ'da 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildiElazığ'da 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Devrilen traktörün altında kalıp öldüDevrilen traktörün altında kalıp öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Emekliye çifte zam hesapta

Emekliye çifte zam hesapta

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı

Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.