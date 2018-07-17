Malatya'da FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, FETÖ/PDY'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 8'i tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen 10 Temmuz'da polis tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 18 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



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