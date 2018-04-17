HABER

Malatya'da FETÖ sanığı eski tuğgeneral: Suçlama hukuki dayanaktan yoksun

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 17:51 | Son Güncelleme

MALATYA'da, darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasının 7'nci oturumu görüldü.

Malatya'da FETÖ sanığı eski tuğgeneral: Suçlama hukuki dayanaktan yoksun

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasının 7'nci oturumu görüldü. Esas hakkında savunmasını yapan Ayık, "Temasım olmayan bir görevle suçlanmam, hukuki dayanaktan yoksundur" dedi.
Malatya'da, darbe girişiminin önlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ayık'ın bulunduğu; 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasına devam edildi. Davanın 7'nci oturumu için tutuklu sanıklar, elleri kelepçeli olarak mahkemeye getirildi. Duruşmada Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunmasını yapan, dönemin 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ayık, görev yaptığı sürede terörle mücadele başta olmak üzere önemli görevler gerçekleştirdiklerini söyledi. Ayık, "Temasım olmayan bir görevle suçlanmam, hukuki dayanaktan yoksundur. 15 Temmuz darbe girişiminde bahse konu F-4 uçakları kullanılacak olsaydı, ilgili yerlerle mutabakat sağlanması gerekirdi. Uçakların silah yüklü olarak koordinesi, uçuş ekibinin koordine edilmesi, uçakların sorunsuz kaldırılıp, indirilmesi için uçuş kulesiyle koordine sağlanması gerekirdi. Bununla ilgili bir hazırlık yapılmamıştır. Ben dahil bütün personel 15 Temmuz'da normal olarak mesaiye gelmiştir. Mesai sonunda tüm personelin katılımıyla bayrak merasimi yapılarak, tamamlanmıştır. Rutin faaliyetlerin dışında farklı bir durum olmamıştır" diye konuştu.
'F-4 UÇAKLARININ HAZIR HALE GETİRİLMESİNDEN HABERİM OLMADI'
Darbe girişimi gecesi, olayların başlamasının ardından personeli kontrol altına tutmak için üsse gittiğini ileri süren Ayık, şunları söyledi:
"Kargo uçaklarının indirilip, içindekilerin gözaltına alınması için kuzey pist başı bölgesine gittim. Uçakların sorunsuz bir şekilde indirilip, içindekilerin gözaltına alınmasıyla uğraşıyordum. 4 F-4 uçağının hazır hale getirilmesinden haberim olmadı. Telsizden 2 F-4 uçağının ruleye çıktığı bildirildi. O sırada bulunduğum noktada telsizle temas kurulamıyordu. İnen kargo uçaklarının kontrolünü tek tek yaptım. 4'üncü uçaktan 5'inci uçağa (piste inen kargo uçakları) geçerken uçakları gördüm. F-4'lerin park yerlerine dönmelerini ikaz ettim. O esnada pist açıktı. F-4 uçaklarının rulede olduğu esnada, kargo uçakları iniş halindeydi. F-4 uçakları ana piste gelerek, kalkış yapma imkanı vardı."

FOTOĞRAFLI

Malatya'da FETÖ sanığı eski tuğgeneral: Suçlama hukuki dayanaktan yoksunMalatya'da FETÖ sanığı eski tuğgeneral: Suçlama hukuki dayanaktan yoksun

Devlet Bahçeli hakkında olay sözlerDevlet Bahçeli hakkında olay sözler
Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldiAğrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdiBursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.