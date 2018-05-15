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Malatya'da FETÖ şüphelisi 3 astsubaya tutuklama 

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 13:27 | Son Güncelleme

MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün 'askeri yapılanması'ndan olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 astsubay, tutuklandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün 'askeri yapılanması'ndan olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 astsubay, tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 10 Mayıs günü, Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, örgütün 'askeri yapılanması'nda yer alan eski askerlerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Ö.S., emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen astsubay rütbelerindeki M.Ş.S., T.A., ve F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.O. ise yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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