HABER

Malatya’da FETÖ/PDY ana davası görülmeye devam ediliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 17:49 | Son Güncelleme

15 Temmuz’da Malatya’da 2.Ordu Komutanlığında yaşanan kalkışma girişiminde birçok suçlamayla hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istenilen eski Yüzbaşı Kemal Keskin, tutuklu bulunduğu Trabzon cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

15 Temmuz’da Malatya’da 2.Ordu Komutanlığında yaşanan kalkışma girişiminde birçok suçlamayla hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istenilen eski Yüzbaşı Kemal Keskin, tutuklu bulunduğu Trabzon cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Kemal Keskin, darbe girişimi sırasında terör saldırısı konusunda tatbikat olduğunu ve verilen emir üzerine 2 no’lu nizamiyede görevlendirildiğini söyledi.
O gece sözde sıkıyönetim mesaj emrini hiç görmediğini ve darbe emri almadığını ileri süren Keskin, kendisine verilen emirde nizamiyeden kimsenin içeri ve dışarı çıkışlarına izin verilmemesini istendiğini savundu. Bulunduğu kışlayı korumasının normal olduğunu olduğunu savunan Keskin, iddianamede yer aldığı gibi kimseye ateş etmediğini ve ateş edilmesi emri de vermediğini ileri sürdü.
Basında kendisinin darbeci olduğu söylemleriyle algı oluşturulmaya çalışıldığını öne süren Keskin, 2. ordu kademesinde üst kısım generallerin kendini kurtarma girişimlerini ve kendisinin ise darbeci olarak gösterilmesini üzülerek izlediğini belirtti.
Keskin, savunmasının sonunda ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti.
Mahkemede bugün ayrıca tutuklu sanıklar İsmail Akın ve Hüseyin Çakıcı’da esas hakkındaki savunmalarını gerçekleştirdi. Sanıklar, iddianamede kendileri hakkında yer alan suçlamaların hiçbirini kabul etmeyerek FETÖ/PDY ile ilgili bir bağlantılarının olmadığını ileri sürdü.

Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı
Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?
İstanbul Boğazı'nda gemi kazası!İstanbul Boğazı'nda gemi kazası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.