Malatya’da FETÖ/PDY ana davası görülmeye devam ediliyor

15 Temmuz’da Malatya’da 2.Ordu Komutanlığında yaşanan kalkışma girişiminde birçok suçlamayla hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istenilen eski Yüzbaşı Kemal Keskin, tutuklu bulunduğu Trabzon cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Kemal Keskin, darbe girişimi sırasında terör saldırısı konusunda tatbikat olduğunu ve verilen emir üzerine 2 no’lu nizamiyede görevlendirildiğini söyledi.
O gece sözde sıkıyönetim mesaj emrini hiç görmediğini ve darbe emri almadığını ileri süren Keskin, kendisine verilen emirde nizamiyeden kimsenin içeri ve dışarı çıkışlarına izin verilmemesini istendiğini savundu. Bulunduğu kışlayı korumasının normal olduğunu olduğunu savunan Keskin, iddianamede yer aldığı gibi kimseye ateş etmediğini ve ateş edilmesi emri de vermediğini ileri sürdü.
Basında kendisinin darbeci olduğu söylemleriyle algı oluşturulmaya çalışıldığını öne süren Keskin, 2. ordu kademesinde üst kısım generallerin kendini kurtarma girişimlerini ve kendisinin ise darbeci olarak gösterilmesini üzülerek izlediğini belirtti.
Keskin, savunmasının sonunda ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti.
Mahkemede bugün ayrıca tutuklu sanıklar İsmail Akın ve Hüseyin Çakıcı’da esas hakkındaki savunmalarını gerçekleştirdi. Sanıklar, iddianamede kendileri hakkında yer alan suçlamaların hiçbirini kabul etmeyerek FETÖ/PDY ile ilgili bir bağlantılarının olmadığını ileri sürdü.
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