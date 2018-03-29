Malatya’da FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı

Malatya merkezli 2 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullhaçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Malatya ve Kilis’te operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından her iki ilde önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda C.G., N.S., K.K. ve M.K. isimli şüpheliler gözaltına aldı.

2 şüphelinin evinde bulunamadığı operasyonda, evlerde yapılan aramalarda çok sayda örgütsel dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülürken 2 şüphelinin yakalaması için çalışmalar devam ediyor.