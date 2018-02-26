Malatya’da FETÖ/PDY soruşturması

Malatya’da FETÖ/PDY’nin kadın yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Malatya’daki kadın yapılanmasına yönelik Malatya merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda 18 kadın gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgularının tamamlanması ile şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.O., S.S., S.M., G.U. ve F.G. tutuklandı.

Diğer şüpheliler A.U., H.U., L.O., N.D., Z.K., A.M., D.D., F.Z.Ö., N.A., Ö.A., N.T., F.Ö. ve Y.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında ayrıca yurtdışına çıkış yasağı konuldu.