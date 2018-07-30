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Malatya'da FETÖ'ye 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 15:02 | Son Güncelleme

MALATYA'da, FETÖ/PDY üyesi bir şüpheli tutuklandı.

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, FETÖ/PDY üyesi bir şüpheli tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, jandarma ekipleri tarafından Akçadağ ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda İ.Ü. gözaltına alındı. Evinde örgütsel materyallerle yakalanan İ.Ü., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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