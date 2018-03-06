Malatya'da FETÖ'ye 6 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı, tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 22 Şubat'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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