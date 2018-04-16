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Malatya'da FETÖ'ye 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 18:01 | Son Güncelleme

MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından 11 Nisan'da düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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