Malatya'da FETÖ'ye 7 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan operasyonda, örgütün askeri yapılanması içerisinde yer aldıkları şüphesiyle gözaltına alınan 40 şüpheliden 7’si tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından Malatya, Ankara, İzmir, Sakarya, Muğla, Adana, Eskişehir, Konya, Kayseri, Balıkesir, Kilis, Amasya ve Elazığ'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, örgütün 'askeri yapılanması' içerisinde yer alan eski askerlerin de aralarında olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 33 kişi ise yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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