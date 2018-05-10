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Malatya'da FETÖ'ye operasyon: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

 MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KOM ve TEM ekipleri tarafından örgütle bağlantılı olan şüphelilere yönelik adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, arama yapılan adreslerde, örgütsel materyal ele geçirilirken, örgütle bağlantılı oldukları öne sürülen, aralarında eski askerlerin de olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlanırken, operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 5 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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