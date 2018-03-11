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Malatya’da inşattan düşen işçi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 16:47 | Son Güncelleme

Malatya’da inşattan düşen bir işçi hayatını kaybederken, direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüde hayatını kaybetti.İddiaya göre Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi Özsan Sanayi Sitesi mevkinde bulunan bir inşaatta yaklaşık 15 metreden aşağı düşen Zafer Sabır (40) ağır yaralandı.

Malatya’da inşattan düşen bir işçi hayatını kaybederken, direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüde hayatını kaybetti.
İddiaya göre Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi Özsan Sanayi Sitesi mevkinde bulunan bir inşaatta yaklaşık 15 metreden aşağı düşen Zafer Sabır (40) ağır yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zafer Sabır yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Öte yandan Akçadağ ilçesinde yaşanan başka bir olayda da Alınan bilgilere göre, Bahattin İnce (59) Fatih Mahallesi istikametinden özel aracı ile Akçadağ ilçe merkezi istikametine seyir halinde iken kalp krizi geçirdiğini fark ederek aracını yolun kenarına çekti. Araç içerisinde fenalaşan İnce yakınları tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İnce burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İnce’nin vefat haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken İnce’nin cesedi hastane morguna kaldırıldı.

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