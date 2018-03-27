Malatya’da kaçakçılık operasyonu

Malatya’da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı tütün mamulleri ve gümrük kaçağı emtia ele geçirildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde Gümrük Kaçağı Tütün Mamulleri ve Gümrük Kaçağı Emtia satışı yapıldığı tespit edilen iş yerlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda, 7 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 145 adet gümrük kaçağı elektronik sigara filtresi ve likiti, 7.5 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.
TSK ve ÖSO, Tel Rifat'ta! Bölgede kontrol sağlandı
Hatay'dan kahreden şehit haberi!
Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!
Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum