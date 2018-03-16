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Malatya’da kayıp engelli şahıstan 3 gündür haber alınamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 19:19 | Son Güncelleme

Malatya’nın Darende ilçesinde 3 gündür kayıp olan 23 yaşındaki engelli genci bulmak için yapılan arama çalışmalarında bir sonuç elde edilemedi.İlçeye bağlı Hacılar Sıragöz Mahallesi’nde yaşayan engelli Selimcan Kelleci 3 gün önce bir anda ortadan kaybolmuştu.

Malatya’da kayıp engelli şahıstan 3 gündür haber alınamıyor

Malatya’nın Darende ilçesinde 3 gündür kayıp olan 23 yaşındaki engelli genci bulmak için yapılan arama çalışmalarında bir sonuç elde edilemedi.
İlçeye bağlı Hacılar Sıragöz Mahallesi’nde yaşayan engelli Selimcan Kelleci 3 gün önce bir anda ortadan kaybolmuştu. Ailenin ihbarı üzerine alarma geçen jandarma ekipleri Tohma Çayı yanında gencin kıyafetlerini bulunca engelli gencin çaya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine Malatya Büyükşehir İtfaiye Dairesine bağlı dalgıçlardan ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü dalgıçlarından yardım istemişti. Kayıp genci bulmak için su altı dalgıçlarının suyun içinde Jandarma ekiplerinin de çevre mahallelerde yaptığı arama çalışmalarından bir sonuç elde edilemezken ailesi çocuklarının bulunması için bütün ihtimalleri deniyor.
Çocuklarının bulunması için vatandaşlardan da yardım isteyen aile, 1.75 boyunda, 75 kilo ağırlığında, beyaz tenli, kahverengi gözlü, saçı tıraşlı ve üzerinde kırmızı tişörtü olan Selimcan Kelleci’yi bulanların insanlık namına kendilerine ulaşmasını istiyor.

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