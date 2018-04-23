Malatya’da kaza: 1 ölü

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde yaşanan kazada Bayram Çolakoğlu yönetimindeki 44 LV 767 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak beton bariyerlere çarptı. Çevredekilerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, sürücü Bayram Çolakoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan gerekli incelemelerin ardından sürücünün cenazesi otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalıştığı öğrenilen ve emekliliğine 5 ay gibi kısa bir süre kaldığı belirtilen Çolakoğlu’nun cenazesinin bugün Dilek Mahallesi’nde toprağa verileceği ifade edildi.