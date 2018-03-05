Malatya’da kaza: 1 yaralı

Malatya’da hafif ticari aracın refüje çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yasin Dalkılıç yönetimindeki 44 AJ 590 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çarptı.
Takla atarak yaklaşık 15 metre sürüklenen araçta bulunan sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine yapılan ilk müdahelesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası yapılan incelemelerin ardından araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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