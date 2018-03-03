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Malatya’da kaza: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 19:59 | Son Güncelleme

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Vaizpınar mevkiinde meydana geldi.

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Vaizpınar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre M.Y. (25) yönetimindeki 44 FY 481 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yolun karşısına geçti. Aracın hurdaya döndüğü kaza sonrası otomobil sürücüsü M.Y. ile yanında bulunan B.Ö. (22) M.K. (18) ve A.K. (20) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgi başlatılan soruşturma sürüyor.

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