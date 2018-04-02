Malatya'da kaza: 4 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Buhara Bulvarı'nda meydana geldi. Kayseri yönüne ilerleyen Nermin Tan yönetimindeki 44 BP 829 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Murat Kılıç hakimiyetindeki 44 AAC 704 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmayla 2 araç refüjde bulunan demir parmaklıklara saplanarak durdu. Kazada sürücüler Tan ve Kılıç ile araçlarda bulunan Fatma Kılıç ve İbrahim Yıldırım yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere götürülüp tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI
Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu
Esad rejimi Türk vakfını vurdu!
Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade
17 yaşındaki kadın kocasıyla birlikte tutuklandı
Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor
Trump'tan yasa dışı göçmenlere tehdit
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum