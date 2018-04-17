Malatya'da otomobil ve kamyonet yandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da hareket halindeyken bilinmeyen nedenle alev alan otomobil ile kamyonet kullanılamaz hale geldi.
İlk yangın, gece geç saatlerde Yukarı Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 BL 336 plakalı otomobilin motor bölümü, bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettiği yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının nedeninin araştırıldığı belirtildi.
Sabah saatlerince Tohma Köprüsü yakınlarında da Serkan Tunç yönetimindeki kamyonet seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Kamyonetini yol kenarına park eden sürücü Tunç ve çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Elektrik aksamından kaynaklandığı belirlenen yangının ardından kamyonet kullanılamaz hale geldi.
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