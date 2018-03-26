Malatya’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Malatya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya-Adana Karayolu Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Adana istikametine seyir halinde olan A.T.E. (24) idaresindeki 35 KYU 30 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 58 ADD 62 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan A.T.E. (24), B.A. (31) ,O.K. (65) ve M.U. (67) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası olay yeri incelemesinin ardından araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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