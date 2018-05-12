Malatya'da otoparkta kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da husumetli iki aile arasında bilinmeyen nedenle otoparkta çıkan kavgada tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Feyzullah Yıldız (55) öldü, Emin Özdemir ise yaralandı.
Olay, öğleden sonra Saray Mahallesi Kavukçuoğlu Sokak'ta bulunan otoparkta meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Feyzullah Yıldız ile Emin Özdemir yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Feyzullah Yıldız doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yıldız'ın cesedi otopsi için morga konulurken, Özdemir'in tedavisi sürüyor. Olay sonrası kaçan şüpheliler M.Y. ve Z.K. tabanca ile yakalanarak gözaltına alınırken, olayın yaşandığı otoparkta ekipler boş kovanlara el koydu.
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