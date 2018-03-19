Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezinde belirlenen bazı adreslere operasyon yaptı. Operasyonda şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, bazı yasak yayınlar ele geçirirken, Y.D. ve H.D.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hastanede sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ekipler, adreslerinde bulunamayan 2 kişinin de yakalanması için çalışma başlattı.
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