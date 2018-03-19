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Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 13:10 | Son Güncelleme

1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI Malatya'da polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda adresinde bulunamayan A.Ç.

1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Malatya'da polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda adresinde bulunamayan A.Ç. de gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan Y.D., A.Ç. ve H.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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