Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı (2)

1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Malatya'da polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda adresinde bulunamayan A.Ç. de gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan Y.D., A.Ç. ve H.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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