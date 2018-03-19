Malatya’da PKK/KCK operasyonu:3 gözaltı

Malatya’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik kent merkezinde belirlenen bazı adreslere operasyon yaptı. Operasyonda şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler bazı yasak yayınlar ele geçirirken, Y.D., H.D. ve A.Ç.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ekipler, adreslerinde bulunamayan 2 kişinin de yakalanması için çalışma başlattı.