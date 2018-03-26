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Malatya'da PKK/KCK operasyonunda 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 19:21 | Son Güncelleme

MALATYA'da polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü bahanesiyle kentin bazı yerlerine örgütü destekleyen yazılar yazanlara yönelik 19 Mart'ta operasyon düzenledi. Operasyonda H.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan H.Y., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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